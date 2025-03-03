لتأجيل العملية الجراحية.. الأهلي يعرض أشعة مروان عطية على طبيب متخصص

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عرض أشعة لاعب الوسط مروان عطية على عدة أطباء لمعرفة مدى إمكانية تأجيل عملية الفتاق إلى بعد كأس العالم للأندية.

ويسعى الأهلي إلى مشاركة اللاعب بشكل طبيعي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في شهر يونيو المقبل، وكذلك المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، واللقاءات الهامة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك مروان عطية منذ أكثر من 4 أشهر في المباريات وهو يعاني من الفتاق، وقام بتأجيل العملية أكثر من مرة بسبب كثرة ارتباطات النادي الأهلي في العديد من المباريات والبطولات الهامة، على الصعيد المحلي وكذلك القاري، بالإضافة إلى العالمي.

وحال إجراء اللاعب لعملية جراحية سيغيب لمدة لن تقل عن شهرين لذلك يرغب الأهلي في معرفة مدى إمكانية تأجيل العملية لما بعد مونديال الأندية لضمان مشاركة اللاعب في البطولة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في التاسعة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة والأخيرة من الدور الأول بطولة الدوري المصري الممتاز.