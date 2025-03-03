الأهلي يطلب السعة الكاملة لمباراة الهلال السوداني

طلب مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهات الأمنية، حضور جماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة الهلال السوداني المزمع إقامتها في الأول من أبريل المقبل، ضمن مباريات الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر إلى تواجد جماهيري كبير، لأنه يعلم مدى تأثير الحضور الجماهيري في استاد القاهرة على المنافسين، لدرجة أن الجمهور كان له دورًا كبيرًا في وقت سابق، في حسم عدد من المباريات الصعبة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في التاسعة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة والأخيرة من الدور الأول بطولة الدوري المصري الممتاز.