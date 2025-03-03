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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يطلب السعة الكاملة لمباراة الهلال السوداني

جمهور الاهلي
جمهور الاهلي
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طلب مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهات الأمنية، حضور جماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة الهلال السوداني المزمع إقامتها في الأول من أبريل المقبل، ضمن مباريات الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر إلى تواجد جماهيري كبير، لأنه يعلم مدى تأثير الحضور الجماهيري في استاد القاهرة على المنافسين، لدرجة أن الجمهور كان له دورًا كبيرًا في وقت سابق، في حسم عدد من المباريات الصعبة. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في التاسعة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة والأخيرة من الدور الأول بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

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