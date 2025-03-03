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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يجهز فريق 2005 للمشاركة في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
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يجهز الفريق الأول الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق الشباب مواليد 2005 للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة” على أن يتم تطعيم هذا الفريق بعدد من لاعبي الفريق الأول الذين لا يشاركون بشكل أساسي خلال المباريات الماضية. 

ويفضل المدير الفني السويسري مارسيل كولر اللعب بمجموعة الشباب للحكم على مستواهم من خلال احتكاك في كأس عاصمة مصر، ليضم أفضل العناصر منهم إلى صفوف الفريق الأول، ويستغنى عن اللاعبين الذين لن يحتاجهم في الموسم الجديد. 

ويسعى الجهاز الفني إلى اكتشاف عدد من اللاعين الشباب في تلك البطولة، وبحث إمكانية الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، أو إعارتهم بنهاية الموسم إلى فرق الدوري الممتاز، لاكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة بكل قوة إلى المارد الأحمر. 

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