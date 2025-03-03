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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

“مطبخ المصرية بإيد بناتها”.. توفر 230 وجبة يوميًا للأسر الأكثر احتياجًا بالإسماعيلية

“مطبخ المصرية بإيد
“مطبخ المصرية بإيد بناتها”.. مبادرة توفر 230 وجبة يوميًا للأ
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أطلق المجلس القومي للمرأة بالاسماعيلية، برئاسة لبنى زكي، مبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها” بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن قرى “حياة كريمة” ، في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، وبتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، 

 

وأوضحت لبنى زكي أن المبادرة تُقدِّم يوميًا 230 وجبة متكاملة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة “حياة كريمة”، في إطار الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 

ويهدف المشروع، بجانب تقديم المساعدات الغذائية، إلى تدريب السيدات على مهارات الطهي الاحترافي، مما يفتح لهن فرصًا للعمل والإنتاج الحرفي، ويسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر.

 

كما يتم تدريب الفتيات على الطهي داخل مطبخ القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، لتزويدهن بالخبرات اللازمة التي تؤهلهن لدخول سوق العمل في مجال إعداد وتجهيز الوجبات.

الإسماعيلية الجهود المجتمعية المجلس القومي للمرأة المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك