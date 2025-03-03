“مطبخ المصرية بإيد بناتها”.. توفر 230 وجبة يوميًا للأسر الأكثر احتياجًا بالإسماعيلية

أطلق المجلس القومي للمرأة بالاسماعيلية، برئاسة لبنى زكي، مبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها” بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن قرى “حياة كريمة” ، في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، وبتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية،

وأوضحت لبنى زكي أن المبادرة تُقدِّم يوميًا 230 وجبة متكاملة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة “حياة كريمة”، في إطار الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويهدف المشروع، بجانب تقديم المساعدات الغذائية، إلى تدريب السيدات على مهارات الطهي الاحترافي، مما يفتح لهن فرصًا للعمل والإنتاج الحرفي، ويسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر.

كما يتم تدريب الفتيات على الطهي داخل مطبخ القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، لتزويدهن بالخبرات اللازمة التي تؤهلهن لدخول سوق العمل في مجال إعداد وتجهيز الوجبات.