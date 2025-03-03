محافظ الإسماعيلية يوجه بالرقابة على معارض “أهلاً رمضان” لضبط الأسعار

وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والرقابة المشددة على معارض “أهلاً رمضان” بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وفي هذا الإطار، قام فريق عمل مكتب متابعة المحافظ، اليوم الإثنين، بجولات ميدانية داخل معارض “أهلاً رمضان” بمركز ومدينة القنطرة شرق، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ورؤساء المراكز والمدن، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة منذ انطلاق المعارض، ومنع أي زيادات غير مبررة.

وشملت الجولة متابعة أربعة معارض، منها معرضان بقرية جلبانة، ومعرض بقرية الأبطال، وآخر بمدينة القنطرة القديمة، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار طوال مدة إقامة المعارض.