محافظ الإسماعيلية يشهد وصول 1.5 طن لحوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وصول شحنة لحوم تزن طنًا ونصفًا، مهداة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، بحضور الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وأكد المحافظ حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان توفير الحماية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك ضمن مشروع “صكوك الإطعام” الذي تتبناه وزارة الأوقاف، ويهدف إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم لصالح الأسر غير القادرة ومستفيدي “تكافل وكرامة” في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن عملية التوزيع ستتم على مرحلتين؛ تشمل الأولى تسليم طن من اللحوم لمؤسسة “حياة كريمة”، بينما سيتم تخصيص نصف طن كدفعة ثانية لفرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وفقًا للكشوف المعتمدة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة.

وأضاف أنه من المقرر وصول دفعة إضافية خلال الأسبوع المقبل، تقدر بـ2 طن لحوم، ليصل إجمالي ما تم تسليمه لمديرية التضامن الاجتماعي منذ يوليو الماضي إلى 9 أطنان، تم توزيعها على مستحقيها بكافة الإدارات الاجتماعية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى توزيع 3700 كرتونة رمضانية على العاملين والمؤذنين بالمساجد، في إطار دعم الوزارة لهم خلال شهر رمضان المبارك.