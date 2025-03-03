تشكيل الجونة لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو.

ويستضيف فريق فاركو نظيره فريق الجونة اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة بملعبه حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة فاركو كالاتي :

في حراسة المرمي محمد علاء

في الدفاع احمد العش وأحمد شوشة وأحمد رضا واليو جاتا

خط وسط نور السيد - محمود حسونة -علي الزهدي - حافظ ابراهيم

الهجوم أرجو صامويل وأكيم

ونجح الجونة في لقاءه الأخير بعد تحقيقه الفوز في آخر مبارياته على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين رفعت بها رصيده إلى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

و يأمل علاء عبد العال المدير الفني للفريق في استمرار الفوز لفريقه من الهبوط في الدوري.

ويأتي الجونة، بالمركز الـ15 برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 8 لقاءات.

ويحتل فاركو، المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بعدما فاز في 6 مواجهات وتعادل مثلهم وخسر 4 لقاءات.