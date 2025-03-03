محافظ قنا يفتتح معرضي "أهلاً رمضان" بقفط والكلاحين لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وبرفقته حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، معرضين لـ«أهلاً رمضان» بمدينة قفط وقرية الكلاحين، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و35% طوال الشهر الفضيل، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والنائب محمد طايع، والنائبة سناء الحساني، عضوا مجلس النواب، ومحمد أبو المجد، رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وأشرف محمد، مدير إدارة تموين قفط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين، أن افتتاح معارض أهلاً رمضان بمدينة قفط يتزامن مع افتتاح معارض أخرى في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المعرض يشارك فيه عدد من كبار التجار والشركات والمصانع، ويضم جميع السلع الأساسية، مثل السكر، والزيت، واللحوم، والمجمدات البلدية، بالإضافة إلى السلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 35%، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية بالمجمعات والمحال التجارية، من خلال لجان متخصصة لمراقبة توافر السلع وضبط الأسعار، لضمان بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وأشاد عدد من المواطنين بجودة السلع المعروضة وتنوعها، مؤكدين أن المعرض يوفر احتياجات الأسر بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الخارجية، مما يخفف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان.

وأعربوا عن شكرهم لمحافظ قنا ووزارة التموين على هذه المبادرات التي تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم.