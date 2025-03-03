حماس: حصار غزة جريمة ممنهجة بغطاء أمريكي

أكدت حركة حماس أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على إبقاء المعابر المؤدية إلى قطاع غزة مغلقة أمام دخول المساعدات الإنسانية يشكل إجراءً تعسفيًا يهدف إلى معاقبة السكان المدنيين، ويمثل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاعات.

وأوضحت الحركة أن منع إدخال المواد الغذائية والإمدادات الطبية يعمّق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، مما يفاقم الأوضاع المعيشية ويشكل تحديًا مباشرًا لكل القيم الأخلاقية والاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الحصار كوسيلة للضغط السياسي أو العقاب الجماعي.

كما شددت على أن التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو بشأن منع وصول المساعدات تعكس تجاهله التام للمواثيق الدولية، وعدم اكتراثه بالتداعيات الكارثية لسياساته، في ظل استمرار ارتكابه لانتهاكات جسيمة دون رادع.

وأشارت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يستفيد بشكل واضح من الدعم السياسي غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة، مما يشجعه على الاستمرار في سياساته دون خشية من أي مساءلة دولية.