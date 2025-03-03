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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومى لفريق البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى

طارق مصطفى
طارق مصطفى
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة ال 17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.


وجاء التشكيل على النحو التالى 


حراسة المرمى :احمد صبحى 
خط الدفاع :محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو 
خط الوسط :محمد فتحي، سعيدو سيمبورى، احمد مدبولى، ياو انور 
خط الهجوم :أسامة فيصل، احمد ياسر ريان 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، بوبكر كيتا، احمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو

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