تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من "جريمة منتصف الليل"

تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل "جريمة منتصف الليل" تطورات درامية متلاحقة، حيث يستكمل المقدم شكري عبد اللطيف (محمد عز) تحقيقاته في جريمة مقتل ميسون (ميار الغيطي) وميرفت (ملك قورة)، محاولًا كشف خيوط القضية عبر استجواب صديقتهما المقربة ريناد (إلهام عبد البديع).

وخلال التحقيق، تكشف ريناد عن تفاصيل صادمة حول حياة ميرفت قبل مقتلها، حيث كانت تعيش تحت سلطة والدها المتشدد، الذي يجسد دوره الفنان علي السبع، والذي كان يعمل مدرسًا للغة العربية في الخليج.

وتروي كيف كانت ميرفت وشقيقتها ووالدتهما ترتدين النقاب حتى المرحلة الثانوية، خضوعًا لأوامر الأب الصارمة، قبل أن تقرر التمرد على قيوده.

تستمر flashbacks من الماضي، حيث تخبر ميرفت صديقاتها عن قرارها بخلع الحجاب، مما يؤدي إلى صدام عنيف مع والدها، يصل إلى حد الاعتداء عليها أمام صديقاتها وطردهن من المنزل.

وعندما تحاول الفتيات التدخل، يتعرضن للطرد أيضًا، في محاولة لإنقاذها، تتصل ريناد بالشرطة، لكن عندما تصل قوة النجدة، ينكر الأب وجود ابنته تمامًا، ما يثير الشكوك حول مصيرها، قبل أن تفاجئهم ميرفت بالرد على الهاتف، لتبديد الشكوك مؤقتًا.

في اليوم التالي، تعود ميرفت إلى الجامعة مرتدية النقاب، محاولة التهرب من صديقاتها، وحين تواجهها ريناد تسألها عن سبب تغيرها المفاجئ، تكتشف أن وجهها يحمل آثار ضرب شديد.

يزداد التوتر عندما تصفها ريناد بـ"بنت الرقاصة"، مما يدفع ميسون إلى الغضب والانسحاب من المشهد، متأثرة بالإهانة.

تعود ميسون إلى المنزل محطمة، وتقرر عدم الذهاب إلى الجامعة مجددًا، تنفجر في نوبة غضب، محطمة صورها ومتذمرة من الحياة التي جعلتها موضع سخرية الجميع بسبب عمل والدتها ريري (رانيا يوسف) كراقصة.

تحاول ريري تهدئتها، وتتحدث معها عن محاولاتها السابقة لاعتزال الرقص، لكن والد ميسون كان قد هددها بالتشويه بمياه النار وقتل ابنتهما إن لم تستمر في عملها.

يذهب الضابط إلى ريري (رانيا يوسف) في المستشفي فيكتشف إنها فقدت الذاكرة مؤقتا بسبب صدمة مقتل ابنتها.

في سياق آخر، تكشف الحلقة عن مزيد من الخفايا حول حياة الشخصيات، حيث يظهر صلاح عبد الله في دور والد ريناد، متزوجًا من سكرتيرته التي يُلمح بأنها ذات سمعة سيئة.

تتصاعد التوترات العائلية في أكثر من مشهد، خاصة عندما تتوجه ريناد إلى ريري، والدة صديقتها ميسون، وتحاول أن تحل أزمتها معها.

على الجانب الآخر، تعود سهيلة (نوف) إلى منزلها في حالة انهيار نفسي بعد الأحداث الصادمة التي مرت بها، حيث تستقبلها والدتها (عفاف شعيب) وسط أجواء مليئة بالحزن والترقب.

تتصاعد التوترات داخل القسم، حيث تواصل الشرطة جمع الخيوط حول الجريمة، بينما تحكي ريناد للمقدم شكري عبد اللطيف عن مشادة وقعت بين ميسون وتايسون بسبب سهيلة، بعدما وجه لها إهانة قاسية أمام الجميع، مما أدى إلى اشتعال المشادة بينهما.

وفي نهاية الحلقة يظهر الفنان القدير صلاح عبدالله في دور والد ريناد (إلهام عبد البديع) وهو متزوج من سكرتيرة مكتبه التي تطمع فيه وتسعى للسيطرة على أمواله، ويكتشف إن إبنته ريناد في القسم.

ومع نهاية الحلقة، تُفتح المزيد من التساؤلات حول هوية القاتل، وعما إذا كانت هذه الخلافات المتراكمة قد لعبت دورًا في وقوع الجريمة، مما يترك المشاهدين في حالة ترقب للحلقة القادمة من مسلسل "جريمة منتصف الليل".

مسلسل "جريمة منتصف الليل" من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج علاء الزير، ويُعرض حصريًا خلال شهر رمضان على شاشة قناة المحور وقناة ميكس.