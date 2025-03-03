ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يدفع بثلاثي هجومي لمباراة مودرن سبورت في الدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني بتشكيل فريقه المصري في مواجهة نظيره مودرن سبورت

حيث يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي اليوم الاثنين، نظيره فريق مودرن سبورت  بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وتقام مباراة المصري ومودرن في تمام الساعة  التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة مودرن سبورت.

محمود جاد، لحراسة المرمى 
أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر.
سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة ، محمد مخلوف لخط الوسط.
عبد الرحيم دغموم،  فخر الدين بن يوسف،  صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء : 
محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، حسين فيصل ، مصطفى أبو الخير ، ليستويل أمانكونا،  أحمد علي عامر ، ميدو جابر ، جون ايبوكا.

أنيس بوجلبان مودرن سبورت الدوري تشكيل المصري لمباراة مودرن سبورت تشكيل المصري