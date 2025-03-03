المصري يدفع بثلاثي هجومي لمباراة مودرن سبورت في الدوري

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني بتشكيل فريقه المصري في مواجهة نظيره مودرن سبورت

حيث يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي اليوم الاثنين، نظيره فريق مودرن سبورت بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وتقام مباراة المصري ومودرن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة مودرن سبورت.

محمود جاد، لحراسة المرمى

أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

سامادو أتدجيكو، محمود حمادة ، محمد مخلوف لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء :

محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، حسين فيصل ، مصطفى أبو الخير ، ليستويل أمانكونا، أحمد علي عامر ، ميدو جابر ، جون ايبوكا.