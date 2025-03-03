اقرأ غدًا في «البوابة».. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية.. إدانات عربية ودولية لقرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 3 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تمد يد العون للأشقاء.. 5 وزراء يتابعون استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين الأسنان في شمال سيناء

تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية.. إدانات عربية ودولية لقرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة

مقتل شخص وإصابة خمسة جراء عملية طعن في حيفا

154 مريضًا فلسطينيًا تم فحصهم ضمن قافلة لطب الأسنان في شمال سيناء

ختام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك (إعصار- 3)

مسئولون أمريكيون يدعون زيلينسكي للتغيير أو الرحيل