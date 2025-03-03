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الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية.. إدانات عربية ودولية لقرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 3 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تمد يد العون للأشقاء.. 5 وزراء يتابعون استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين الأسنان في شمال سيناء
تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية.. إدانات عربية ودولية لقرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة
مقتل شخص وإصابة خمسة جراء عملية طعن في حيفا
154 مريضًا فلسطينيًا تم فحصهم ضمن قافلة لطب الأسنان في شمال سيناء
ختام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك (إعصار- 3)
مسئولون أمريكيون يدعون زيلينسكي للتغيير أو الرحيل

مصر شمال سيناء إسرائيل غزة حيفا