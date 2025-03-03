حبس فتاة جامعية وصديقتها لقيامهن بحرق سيارة شاب في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس فتاة جامعية وصديقتها لقيامهن بحرق سيارة شاب في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتهمة كانت تربطة بالشاب مالك السيارة علاقة عاطفية، قام على إثرها بالتقدم لأسرتها لخطبتها وبعد فترة حدثت بينهما عدة خلافات أدت إلى فسخ الخطبة.

ودلت التحقيقات، أن الشاب بعد فترة تعرف على. فتاة أخري وقرر الارتباط بها وقرا فاتحة مع أسرتها، وهو الأمر الذى اغضب خطيبته السابقة، لتقرر الاستعانه بصديقتها بحثا عن فكرة تنتقم منه بها، فلم تجد سوي اشعال النيران ف سيارته وعقب تنفيذ الخطة، نجحت رجال المباحث في ضبطهن.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة ملاكى بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيام سيدتين بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" على السيارة وإضرام النيران بها ولاذتا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة ، وذلك لوجود خلافات بين إحداهما والمجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.