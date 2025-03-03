«الجزار» يتفقد مستشفى الشروق المركزي ويحيل طبيبا ومتغيبين عن العمل للتحقيق

تفقد الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة بزيارة مسائية مفاجئة لمستشفى الشروق المركزي ومركز طب الأسرة الـ100 متر، وذلك لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري.

بدأ الجزار زيارته بالمرور على مستشفى الشروق المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى غرفة الأشعة والسونار، لمتابعة سير العمل حيث وجه سيادته بإحالة المتغيبين للتحقيق، مشدداً على ضرورة تواجد عدد كافٍ من الأطباء والتمريض على مدار اليوم لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الطارئة.

وخلال جولته تفقد الجزار، قسم الرعاية المركزة، حيث لاحظ وجود 3 أسرة شاغرة. وعلى الفور، أجرى حمودة الجزار، اتصالاً بإدارة الرعاية الحرجة بالمديرية لاستقبال وتسكين الحالات التي تحتاج إلى رعاية عاجلة، كما قرر إحالة الطبيب المسؤول عن تنسيق حالات الرعاية المركزة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتفقد رئيس قطاع الشئون الطبية ، قسم الحضّانات، مشددًا على أهمية زيادة عدد أفراد التمريض لضمان مستوى رعاية أفضل. كما وجّه بضرورة توزيع المهام والكوادر الطبية على جميع أقسام المستشفى على مدار اليوم، لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى.

وزار الجزار بنك الدم، مشيدًا بمستوى الانضباط وتوافر جميع فصائل الدم، مما يضمن تلبية احتياجات المرضى بشكل فعال.

وتوجه الجزار، إلى مركز طب الأسرة الـ 100 متر التابع لمنطقة الشروق الطبية، حيث اطمأن سيادته على سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ مشدداً على ضرورة تواجد الطاقم الطبي والتمريض على مدار اليوم لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى على أكمل وجه.

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