وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

تفقد الدكتور محمد الصويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم تجهيزات الإفطار الجماعي الذي يُقام يومياً طوال شهر رمضان المبارك في رحاب الجامع الأزهر، وذلك بحضور عدد من مسؤولي قطاعات الأزهر والمشرفين على التنظيم.

وشملت الجولة تفقد قاعات استقبال الصائمين، ونقاط توزيع الوجبات، ومراجعة الترتيبات لضمان سلاسة تنظيم الإفطار اليومي، الذي يستقبل آلاف الصائمين من الطلاب الوافدين خلال الشهر الكريم، موجها بتذليل أي عقبات لضمان راحة الحاضرين، وتوفير أجواء روحانية تليق بمكانة الجامع الأزهر التاريخية والعلمية.

وأوضح أن إفطار الجامع الأزهر يُعد تقليدًا سنويًّا يجسد الدور الإنساني والدعوي للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويُبرز رسالته في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات الناس، لاسيما في الأوقات التي تجمع المسلمين على طاعة الله.