"حماقي" يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان محمد حماقي لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن بحالة مستقرة.

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل تخص الحالة الصحية للفنان محمد حماقي، إلا أن الحالة الآن مستقرة بعد تلقي العلاج والاسعافات داخل المستشفى.

وانهالت تعليقات المتابعين والجمهور ورواد السوشيال ميديا، بالسؤال عن حالة الفنان محمد حماقي، داخل مصر وفي العالم العربي، نظراً للشعبية الكبيرة التي يحظى بها.

من جانبه كان يستعد الفنان محمد حماقي لعودة النشاط الفني، بعدد من الجولات والحفلات الفنية، بداية من حفلات عيد الفطر، ومروراً بحفلات الربيع.