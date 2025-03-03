وزير الاتصالات يشارك في MWC 2025 ببرشلونة ويبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمحمول MWC 2025 في مدينة برشلونة، بحضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا. يُعد المؤتمر الحدث الأبرز عالميًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يجمع أكثر من 100 ألف مشارك، وما يزيد عن 2700 عارض، بمشاركة كبرى الشركات التكنولوجية وصناع القرار والخبراء الدوليين.

ناقشت الجلسة أبرز القضايا المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا، والبنية التحتية للاتصالات، وأهمية الشراكات الدولية لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الرقمي.

تعزيز التعاون المصري-السويدي في الذكاء الاصطناعي

وعلى هامش المؤتمر، التقى الدكتور عمرو طلعت مع السيد إريك سلوتنر، وزير الإدارة العامة في السويد، حيث بحث الجانبان فتح آفاق جديدة للتعاون في الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، ومجالات تبادل الخبرات في سياسات التحول الرقمي. كما ناقشا إمكانية تنفيذ مشروع بحثي مشترك لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، واستفادة الشركات السويدية من الكفاءات المصرية في مجال الخدمات الرقمية.

تعاون مع الأمم المتحدة لدعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال

وعقد وزير الاتصالات اجتماعًا مع روبرت أوب، المدير الرقمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم للبرنامج في مصر، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في البنية التحتية العامة الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية وبناء القدرات الرقمية. كما تمت مناقشة مستجدات مشروع التعاون المشترك لدعم مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات، بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة للتحديات الوطنية، ونقل هذه الخبرات إلى دول أفريقية.

شهد اللقاءان مشاركة المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوي، مساعد الوزير للتحول الرقمي، و سماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.