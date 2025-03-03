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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

والده رفض خطبة شقيقته لأحدهم.. ضبط المتهمين بالتعدي علي شاب في العمرانية

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص، متهمين بالاعتداء على شاب ومحاولة خطفه أثناء سيره في أحد شوارع وذلك بعد رفض والد المجني عليه خطبة ابنته لأحد المتهمين بدائرة قسم شرطة العمرانية.


تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض شاب للاعتداء ومحاولة اختطافه داخل سيارة، إلا أنه استغاث بالمارة، ما أجبر الجناة على الفرار.

وبتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة بتحريض من أحدهم، الذي سعى إلى الانتقام من أسرة المجني عليه بعد رفض والده طلب خطبته لشقيقته.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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