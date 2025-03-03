تشييع جثامين 4 من ضحايا اشتباكات نجع الموالك بالفيوم وسط تشديدات أمنية

شيع الآلاف من أهالي نجع الموالك بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثامين 4 من ضحايا الاشتباكات الدامية التي وقعت بين عائلتين بالقرية، عصر السبت الماضي، وذلك في موكبين منفصلين، بناءً على أوامر أجهزة الأمن، خشية وقوع مصادمات جديدة بين العائلات.

في ذات الوقت، عززت قوات الأمن من تواجدها عند مداخل ومخارج قرية الموالك، التي شهدت الأحداث الأمية.

وكانت نيابه إطسا بمحافظة الفيوم، قد أمر بدفن جثث المشاجرة التي نشبت بين عائلتين بنجع الموالك بسبب خلافات قديمه بين العائلتين، والتي أسفرت عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.