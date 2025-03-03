ماجد المصري في بودكاست بداية جديدة: مبادرة بداية تسهم في دعم الشباب

الإثنين 03/مارس/2025 - 06:53 م

حل الفنان ماجد المصري، ضيفًا على الحلقة الثالثة من بودكاست "بداية جديدة"، وخلال الحلقة شارك "المصري" تفاصيل رحلته الفنية، متحدثًا عن التحديات التي واجهها والأدوار التي تركت بصمة في مسيرته. يأتي هذا البودكاست ضمن مبادرة "بداية جديدة"، التي تهدف إلى إلهام الشباب وتعزيز الثقافة، من خلال قصص وتجارب تساهم في بناء الشخصية وتطوير القدرات.

في بداية الحلقة، عبّر ماجد المصري عن إعجابه بالمبادرة، مؤكدًا أهميتها لكل مصري، وخاصة للشباب الذين لا يزالون في بداية الطريق، قائلًا:"الأجيال الجديدة هي الأساس الذي تُبنى عليه الدولة، ومن الضروري أن نلهمهم ليواجهوا الحياة بثقة وعزيمة."

لم يكن الحديث مقتصرًا على الفن فقط، بل كشف "المصري"، عن أحد المبادئ التي يحرص على غرسها في أبنائه وهي تحمل المسؤولية، مضيفًا:"أي أب سيدافع عن أبنائه، لكن عليهم أن يدركوا أن كل قرار له عواقبه، ولذا علّمتهم دائمًا تحمل نتيجة اختياراتك وأخطائك؛ لأن الهروب ليس حلًا، والمواجهة هي الطريق للنضج."

وتطرق أيضًا إلى عشقه لأدوار الشر، موضحًا أنها ليست مجرد شخصيات على الشاشة، بل أدوات تترك أثرًا عميقًا في نفوس المشاهدين. وأضاف: أدوار الشر تترك بصمة قوية... إذا شعر الجمهور بالغضب أو الخوف، فهذا يعني أنني نجحت في إيصال الشخصية كما يجب."

كما تحدث عن شغفه بالرياضة، خاصة ألعاب القوى التي كان يمارسها منذ الصغر، التي اعتبرها جزءًا من انضباطه في الحياة، مؤكدًا أن العقل السليم لا ينفصل عن الجسد القوي.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.