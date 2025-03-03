سعاد صالح: أنا ضد مسلسل"معاوية" لأنه يسبب فتنة بين السنة والشيعة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنها ضد مسلسل معاوية، وأنها ترفض تجسيد شخصيات الصحابة التي كانت مقربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضافت سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " إحنا لبعض" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها تناشد المسؤولين عن مسلسل معاوية، بعدم نشر أشياء قد ينتج عنها مشكلات، في المجتمع، ونشر الفتنة.

وأشارت إلى أنه من باب التقوى ومكان صاحبة رسول الله، علينا عدم عمل تجسيد لشخصيات دينية.

مسلسل معاوية يجسد شخصية معاوية بن أبي سفيان، ويروي الأحداث التي وقعت بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وتولي علي بن أبي طالب الخلافة، مرورًا بالصراعات السياسية التي انتهت بقيام الدولة الأموية، وتدور أحداث مسلسل معاوية باللغة العربية الفصحى بشكل كامل.