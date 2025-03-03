ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مؤلفات عربية كلاسيكية للسيمفوني بقيادة شرارة على المسرح الكبير

المايسترو محمد شرارة
المايسترو محمد شرارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى وقائده الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى يأتى ضمن سلسلة إتجاهات عربية ويقوده المايسترو محمد شرارة وذلك في التاسعة والنصف مساء السبت ٨ مارس على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج  مجموعة من الأعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكى  منها كولاج المفقود والموجود لـ عبد الله حمدى ، رقصة تحطيب لـ محمد عبد الوهاب عبد الفتاح ، لحظة شرقية لـ محمد شرارة ، سينفونيتا لـ طارق على حسن ، مقطوعتان موسيقيتان للأوركسترا لـ قتيبة النعيمى .

جدير بالذكر أن تقديم أعمال المؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى تهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى وتعبر عن الإبداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية .

المايسترو محمد شرارة الأوبرا المصرية المايسترو احمد الصعيدى أوركسترا القاهرة السيمفوني دار الأوبرا المصرية محمد عبد الوهاب