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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في بطنه منذ 6 سنوات.. استخراج هاتف محمول من معدة مريض بجامعة المنصورة

الفريق الطبى
الفريق الطبى
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نجح فريق طبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، في استخراج هاتف محمول من معدة مريض، بعد بقائه داخل الجهاز الهضمي لمدة 6 سنوات، حيث كان يعاني من آلام مستمرة بالمعدة.

وجاءت العملية بعد فشل محاولات سابقة لاستخراج الهاتف، مع وجود مقترحات لإجراء جراحة، إلا أن القرار الطبي كان بعدم التدخل الجراحي إلا في حالة حدوث طارئ طبي، مثل انسداد أو ثقب بالمعدة.

وأجرى الفريق الطبي عملية استخراج الهاتف باستخدام المنظار في إجراء استغرق 45 دقيقة، بقيادة دكتورة أسماء جميل، مدرس الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور عمرو الرباط مسئول إداري وحدة المناظير وفريق التمريض إيمان وإبراهيم والفنيين، تحت إشراف دكتور حازم حكيم، مدير المستشفى، ودكتورة سهام سيف، رئيس وحدة المناظير.

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