مصرع عنصر إجرامي وضبط مواد مخدرة تقدر 10 ملايين جنيه بالبحيرة

لقي عنصر إجرامي مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالبحيرة، أثناء القيام بتطهير بؤرة إجرامية، بينما أصيب آخرين بإصابات بالغة الخطورة، وتم ضبط 4 عناصر ضمن التشكيل وذلك بقرية شليما التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وتمكنت ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط التشكيل العصابى شديد الخطورة الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع وبيع المواد المخدرة وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بنحو 10 ملايين جنيه.

وكانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطار من المقدم أحمد المسيرى رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارود بوردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها " مخدرات ، سرقة بالإكراه ، خطف أنثى ، سلاح نارى ، ضرب" بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للإتجار بها متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى..

ووجه اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، والمقدم ماجد الحبشي، والمقدم عبدة خطاب ، والمقدم أحمد حمدى، لسرعة ضبط المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو الحلوى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة إثنين وضبط الأخرين وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "65 كيلو جرام حشيش ، 8 كيلو حشيش خام معد للتصنيع ، 2 كيلو جرام هيروين ، كمية لمخدر الشابو - 16 قطعة سلاح نارى متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 3 قارب صيد لترويج ونقل المواد المخدرة"تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى "10 مليون جنيه.

وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.