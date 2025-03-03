نجمة مسلسل "العتاولة" ضيفة الحلقة الثالثة من برنامج "رامز إيلون مصر"

تقع الفنانة زينة، ضحية الحلقة الثالثة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال والمذاع على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب مباشرة.

ضحايا برنامج “رامز إيلون مصر”

يقع عدد من الفنانين ضحايا لـ مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا:«ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر، حسام حسن، اللاعب الدولي السعودي محمد كنو، هدي الإتربي، حسام حبيب، أحمد العوضي.

بالإضافة إلى المخرج محمد سامي، الفنانة فيفي عبده، محمد هنيدي، ريم سامي، محمد الشناوي، مروان عطية، حسن الرداد، إلهام شاهين، أكرم حسني، نسرين أمين، نور النبوي، نادين نسيب نجيم، مصطفى أبو سريع، شيماء سيف، أحمد فهمي، نور إيهاب، علي معلول، درة"