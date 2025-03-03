من هو ضيف الحلقة الثالثة ببرنامج "رامز إيلون مصر" ؟

يُعرض يوميًا برنامج "رامز إيلون مصر" عقب أذان المغرب مباشرة، وتعتمد فكرة البرنامج على فقرات مليئة بالمفاجآت والفكاهة، مع ضيوف يخوضون تجارب غير متوقعة، مما يجعل الجمهور في حالة انتظار دائم لكل حلقة.

تقع الفنانة زينة ضحية الحلقة الثالثة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع عبر قناة MBC مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

ضيوف الحلقة الأولى والثانية من برنامج “رامز إيلون مصر”

يذكر أن الحلقتين الأولى والثانية من برنامج "رامز إيلون مصر" شهدت ظهور كل من الفنان أحمد العوضي وأحمد فهمي واللذين يتم استدراجهم، من خلال إقناعهم بأنهم سيكونون أعضاء لجنة تحكيم في مسابقة لاكتشاف المواهب وبعدها يقعان ضحية المقلب.

وستشهد الحلقات المقبلة ظهور عدد كبير من الفنانين، من بينهم فيفي عبده وباسم سمرة ومصطفى غريب وعدد من لاعبي كرة القدم وآخرين.