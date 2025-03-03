العاهل الأردني يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى المملكة

تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم /الإثنين/، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل الملك عبدالله الثاني،فى مراسم خاصة، أوراق اعتماد كل من سفير اليابان آساري هيديكي، وسفير الجمهورية التركية يعقوب جايماز أوغلو.

كما تقبل أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية مالطا الدكتور جورج سعيد زاميت، والسفير غير المقيم لجمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين ثانه ديب، والسفير غير المقيم لجمهورية أثيوبيا عمر حسين أوبا، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية نيكاراغوا تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، الملك المؤسس الراحل عبدالله بن الحسين، والملك الراحل طلال بن عبدالله.

حضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير دولة للشئون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة.

