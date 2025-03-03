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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"معاك في الغيط" تقدم نصائح حول تحميل المحاصيل الزراعية

حملة معاك في الغيط
حملة معاك في الغيط
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نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات تشمل مواد توعوية ونصائح هامة حول تحميل المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.
ويعد تحميل المحاصيل الزراعية، هو إمكانية زراعة محصولين او أكتر في حقل واحد، وله عدد من الفوائد الهامة من بينها:زيادة الإنتاج من وحدة المساحة، تدفئة المحاصيل الشتوية، فضلا عن خفض درجات الحرارة على المحاصيل الصيفية، وتوفير تكاليف تجهيز الأرض، كذلك ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات.
وحدد الخبراء شروط هامة لتحميل المحاصيل الزراعية، من بينها أن لا يشترك المحصولين في نفس نوع الأمراض أو الآفات، كذلك أن لا يكون المحصولين بنفس عمق الجذور.


وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.

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