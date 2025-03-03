محافظ السويس يشدد على تكثيف المتابعة بالمنافذ ومعارض أهلا رمضان لضبط الأسعار

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل بمنافذ البيع ومعارض أهلا رمضان بمحافظة السويس، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، وكافة مستلزمات شہر رمضان الكريم بأسعار مخفضة ، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالسويس وأيمن عبد الغني مدير مديرية التمرين والعميد احمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات.

كما حضر العميد رماح غزالة رئيس حي السويس، والمحاسب شعبان حمدان رئيس حي فيصل، والعميد محمد خيرى مدىر عام الأسواق ومسئولي جهاز حماية المستهلك وأعضاء الغرفة التحارية والرقابة التموينية .



وأكد المحافظ على تكثيف المتابعة بالمنافذ ومعارض أهلا رمضان بأحياء ( السويس - الاربعين - فيصل) وتوفير السلع الغذائية باسعار مخفضة ، وتنظيم حملات المتابعة من الجهات المعنية الرقابية علي المعارض والمنافذ لضبط الأسعار ، والتأكيد علي عرض كافة السلع الغذائية على مستوى كافة المنافذ والمعارض لسد احتياجات المواطنين بالأحياء الخمس

وشدد المحافظ على التموين وجهاز حماية المستهلك بحملات مستمرة مفاجئة، ومحذراً بمحاسبة المقصرين والمتلاعبين بقوت الشعب بتحويلهم لجهات التحقيق.