أيقونة التلاوة الشيخ محمد رفعت في ثاني حلقات برنامج "رمضان المصرى وأصحابه"

في ثاني حلقات البرنامج الاذاعي الشهير " رمضان المصري . وأصحابه " والذي يعرض للعام السادس على التوالى من تقديم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، والفنان أحمد صيام ودويتو من البرنامج الشهير "رمضان المصري"، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع صناع وأصحاب البهجة والمبدعين الذين اثروا الشاشة وميكروفون الاذاعة بإبداعاتهم .

وجاءت ثاني حلقات الشهر الفضيل من البرنامج لتتحدث عن صوت من السماء وهو أيقونة التلاوة، وبخاصة في شهر رمضان، وقبل الإفطار ساهم في السعادة علي قلوب المشاهدين والمستمعين انه الشيخ محمد رفعت.

وقال صيام إن الشيخ محمد رفعت، ابن درب المحاميد وكان والده مأمور القسم ، وعلي الرغم من فقدان بصره إلا انه ملأ العالم بسحره وجمال وعذوبة صوت في تلاوة القرأن الكريم وكان مسئولا عن أسرته.

وعقب الليثي قائلًا: “وأنه ايضاً كان خبيرا في الموسيقي والمقامات وبعد وفاته وجدوا في بيته في السيدة زينب مكتبة موسيقية وكان يسمع أم كلثوم وعبد الوهاب ، وكان الملك فاروق والنحاس باشا زعيم الوفد يذهبون اليه في مسجد فاضل في السيدة حتي يستمعوا الي تلاوته ، وأن الملك فاروق هو من طلب ان يبدء بث الاذاعة المصرية بصوته وكان تلاوته وصوته حتي الان بيسحر الملايين من عشاق القرآن الكريم في العالم”.

وعقب صيام أنه كان محافظا علي صوته والذي يعد ثروة قومية ولهذا كان يفطر ويتغدي فقط ولا يأكل الشطة ويخشي نزلات البرد ، ولكن اصيب بمرض في الحنجرة كان سببا في توقفه عن التلاوة وتوفي سنة ١٩٥٠.

فكرة البرنامج تأتي في إطار القاء الضوء علي جميع صناع البهجة في رمضان وكل من كان له دور مؤثر في ادخال السعادة والسرور بقلوب ملايين المشاهدين والمستمعين .

البرنامج يذاع من الأحد إلى الخميس الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار مباشرة عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط ، ويعاد فى اليوم التالى فى التاسعة والربع صباحا تأليف الكاتب الصحفى محمد الشبة وإخراج تامر حسنى.