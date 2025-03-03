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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"حبيبتي رجعت لحضني".. المنتج محمد كارتر يعلن العودة لطليقته شيماء سيف

محمد كارتر والفنانة
محمد كارتر والفنانة شيماء سيف
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أعلن المنتج الفني محمد كارتر، عودة الحياة الزوجية، بينه وبين الفنانة شيماء سيف بعد طلاقهما منذ شهر.

ونشر المنتج الفني محمد كارتر عبر صفحته الشخصية  على  موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك  صورة له مع الفنانة شيماء سيف ليشارك بها الجمهور.

وأعلن كارتر من خلال المنشور عن العودة لزوجته الفنانة شيماء سيف، وجاء المنشور" اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، حببتي رجعت لحضني".

يشار ان الفنانة شيماء سيف قد اعلنت عن الإنفصال، بعد زواج دام 7 سنوات حيث  تزوجت الفنانة من المنتج الفنى كارتر  في عام 2018

وتشارك شيماء سيف، خلال الماراثون الدرامى الرمضانى 2025، في بطولة مسلسل "إِش إش" بطولة  مي عمر، انتصار، دينا، ادوارد، عصام السقا، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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