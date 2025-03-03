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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: إسرائيل تُعرقل تنفيذ اتفاق غزة وتختبئ وراء الموقف الأمريكي

خيام غزة
خيام غزة
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اتهمت حركة حماس، اليوم، إسرائيل بالعمل على إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتملص من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرة إلى أن تل أبيب تتعمد تأخير المفاوضات وتسعى لفرض شروط جديدة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن إسرائيل “تتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، رغم التزامنا الكامل بجميع بنود الاتفاق”، مؤكدة أنها لا تزال متمسكة بالاتفاق رغم ما وصفته بـ”الخروقات الإسرائيلية المتكررة”.

كما اتهمت حماس إسرائيل بمنع دخول مواد أساسية وآليات ومعدات طبية إلى قطاع غزة، ما يزيد من معاناة المدنيين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن محاولات الاحتلال لإفشال الاتفاق والضغط لتحقيق مكاسب جديدة.

وأكدت الحركة، أنها ستواصل الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، محملة إسرائيل المسؤولية عن أي تأخير أو تعقيد قد يعرقل جهود التهدئة.

حماس إسرائيل وقف اطلاق النار في غزة