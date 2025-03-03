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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

هبوط أرضي مفاجئ على الطريق الدائري باتجاه نزلت قليوب

هبوط أرضي
هبوط أرضي
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شهد طريق الدائري بالقرب من نزلة قليوب، بمحافظة القليوبية هبوطا أرضيا مفاجئا ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية الى مكان وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط حفاظا على حياة المارة في الطريق.


تلقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بلاغًا بوجود هبوط أرضي بالطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط حفاظا على حياة المارة في الطريق.

وفي سياق آخر، يشهد الطريق الدائري، وطريق الزراعي القاهرة - القليوبية، بمحافظة القليوبية، حالة من السيولة المروري، فيما يكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

هبوط أرضي

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الطريق الدائري محافظ القليوبية محافظة القليوبية