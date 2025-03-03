الكنيسة الكاثوليكية تشيد بقرار الرئيس السيسي بإعادة تشكيل مجلس أوقافها

أعربت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2025.

وأكدت الكنيسة اعتزازها بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم وخدمة الكنيسة الكاثوليكية بمختلف طوائفها، مشيدةً بالحرص المستمر على تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، كما جددت الكنيسة صلاتها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة، متمنيةً دوام التقدم والازدهار لمصر وشعبها.