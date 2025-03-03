ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الكاثوليكية تشيد بقرار الرئيس السيسي بإعادة تشكيل مجلس أوقافها

البطريرك الأنبا إبراهيم
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2025.

وأكدت الكنيسة اعتزازها بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم وخدمة الكنيسة الكاثوليكية بمختلف طوائفها، مشيدةً بالحرص المستمر على تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، كما جددت الكنيسة صلاتها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة، متمنيةً دوام التقدم والازدهار لمصر وشعبها.

FB_IMG_1741008999537_765_033954
FB_IMG_1741008999537_765_033954
الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم أسحق الدولة المصرية الكنيسة السيسي