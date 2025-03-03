أسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 3 مارس 2025

حافظ سعر الدولار اليوم الاثنين 3 مارس 2025 علي استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك، وذلك عقب ارتفاعه 5 قروش نهاية الأسبوع الماضي، حيث استقرت العملة الخضراء بختام التعاملات البنكية، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 50.58 جنيه شراء وبيع 50.72 جنيه.

كما حافظت العملة الخضراء على آخر ارتفاع لها في البنوك الأسبوع الماضي، ليرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه 5 قروش بختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعار فالعملات في التعاملات البنكية اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي مساء، ليسجل كما يلي:

سعر الشراء: 50.6 جنيه.

سعر البيع: 50.7 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر مساء، ليسجل كما يلي:

سعر الشراء: 50.6 جنيه.

سعر البيع: 50.7 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه استقرار ليسجل في البنك التجاري الدولي كما يلي:

سعر الشراء: 50.6 جنيه.

سعر البيع: 50.7 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي كما يلي:

سعر الشراء: 50.6 جنيه.

سعر البيع: 50.7 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك القاهرة كالآتي:

سعر الشراء: 50.6 جنيه.

سعر البيع: 50.7 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان كما يلي:

سعر الشراء: 50.6 جنيه.

سعر البيع: 50.7 جنيه.