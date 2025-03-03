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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدة صدمها قطار بـ"شبرا الخيمة"

موقع الحادث
موقع الحادث
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لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاثنين، اصطدم به قطار عند كوبري الشعار بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، مصرع سيدة اثناء عبور شريط السكة الحديد بجوار كوبري الشعار بشبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدة خلال عبورها شريط السكة الحديد بكوبري الشعار بشبرا الخيمة، من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف مرور القطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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