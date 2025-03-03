الأنبا دميان يشارك في حفل إفطار السفارة المصرية ببرلين ويؤكد أهمية التعايش المشترك

شارك الأنبا دميان، أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، في حفل الإفطار الذي أقامته السفارة المصرية في برلين، وذلك بدعوة من الدكتور محمد عبد الستار البدري، سفير مصر لدى ألمانيا.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ممثلو الأزهر الشريف، والجالية المصرية، والدكتور المهندس هاني عازر، إلى جانب أعضاء السفارة، كما رافق الأنبا دميان وفد من الآباء الكهنة ومجلس شمامسة برلين.

وخلال كلمته، نقل الأنبا دميان تحيات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز قيم المحبة والتعايش المشترك بين جميع أطياف المجتمع، ودعم أواصر التواصل بين أبناء الوطن في الخارج.