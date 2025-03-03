أطباء مستشفى دمياط العام ينجحون في إنقاذ حياة شاب أصيب بمنشار كهربائي

نجح أطباء مستشفى دمياط العام، في إنقاذ شاب من الموت نتيجة تعرضه لإصابة من منشار كهربائى، بناءا على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط، وتحت اشراف الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام ، نجحت مستشفى دمياط العام فى انقاذ حياة شاب نتيجة تعرضه لاصابة خطيرة من منشار كهربائي.

حيث استقبلت المستشفى شاب يعاني من هبوط بالدورة الدموية نتيجة نزيف حاد، بعد تعرضه لجرح قطعي غائر بالفخد الأيسر نتيجة منشار كهربائي نتج عنه تهتك كامل لعضلات الفخد الأيسر والشرايين والأوردة، وفقد كامل للتروية الدموية لباقي الطرف الآيسر حيث تم علي الفور عمل الإسعافات الأولية ووقف النزيف وعمل الفحوصات اللازمة.

تم دخول المريض للعمليات علي الفور حيث تم رتق عضلات الفخد الأيسر وترقيع الشرايين والأورده (Graft from Right Long saphenous vein)

تم علي آثرها إستعادة التروية الدمويه لباقي الطرف الآيسر بفضل الله وإنقاذ الطرف من البتر وتم تحويل الحالة الى وحدة عناية مركزة (1) للمتابعة.

و فى هذا الصدد يتقدم الدكتور وكيل وزارة الصحة بالشكر للفريق الطبى بمستشفى دمياط العام متمنيا لهم دوام التوفيق لخدمة المرضى.

تمت متابعة الحالة تحت إشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير عام مستشفى دمياط العام ،حيث تمت العمليه بواسطة الفريق الجراحي الدكتور أحمد بدير استشاري الجراحة العامة والمناظير الدكتور كمال بحيري استشاري اول الجراحه العامه والأوعية الدموية و الدكتورة هبة يوسف إستشاري الجراحة العامة والأوعيه الدمويه والدكتور شادي أبو النجا استشاري الجراحه العامة والمناظير.

