"الجدار والاستيطان": 1705 اعتداءات نفذها الجيش والمستوطنون الشهر الماضي

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1705 اعتداءات، خلال شهر فبراير الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان - في تقرير الهيئة الشهري بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، الصادر اليوم الإثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1475 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 230 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 300 اعتداء والخليل بـ 267 اعتداء، ورام الله بـ 263 اعتداء.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظتي نابلس والخليل بواقع 43 اعتداء لكل منهما، ورام الله بـ 38 اعتداء، والقدس بـ 25 اعتداء للمستوطنين، موضحا أن المستوطنين نفذوا 68 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، وطالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين في اقتلاع 642 شجرة منها 610 شجرات زيتون.

وأضاف شعبان أن المستوطنين حاولوا إقامة 8 بؤراستيطانية جديدة منذ مطلع الشهر الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة طوباس، وبؤرة في كل من أريحا والخليل وبيت لحم ورام الله وطولكرم ونابلس.

وقال إن سلطات الاحتلال استولت الشهر الماضي على ما مجموعه 6 دونمات من أراضي المواطنين من خلال 3 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية هدفت لشق مقاطع طرق تصل بين مستعمرات مقامة وشوارع رئيسية من أجل تسهيل حركة المستوطنين والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال فبراير الماضي 79 عملية هدم طالت 156 منشأة، بينها 109 منازل مأهولة، و5 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية وغيرها، حيث تركز الهدم في محافظات الخليل بهدم 55 منشأة، ثم محافظة جنين بهدم 26 منشأة والقدس بـ 19 منشأة وسلفيت بـ 15 منشأة.

وبيّن شعبان، أن سلطات الاحتلال وزعت 93 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت في محافظة نابلس بـ 25 إخطارا ثم محافظة طولكرم بـ 24 إخطارًا والخليل بـ 13 وطوباس بـ 8 إخطارات.

وأوضح أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في الشهر الماضي 27 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية القدس، بواقع 22 مخططًا لمستوطنات الضفة، و5 مخططات داخل حدود بلدية القدس.. كما صادقت على 14 مخططا منها 11 في الضفة في حين أودعت 13 مخططا منها 11 في الضفة أيضا، واستهدفت مخططات شهر فبراير ما مجموعه 3245 دونما من أراضي المواطنين، بهدف بناء 2684 وحدة استيطانية جديدة، منها 1278 وحدة لمستوطنات الضفة و1406 لمستوطنات داخل حدود بلدية القدس.

