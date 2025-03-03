الداخلية تنفي ادعاء عنصر إجرامي بقتل الشرطة 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم بأسيوط

نفى مصدر أمنى، صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء أحد العناصر الجنائية "محكوم عليه بالسجن المؤبد"، بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق .



وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11/ 1 / 2024، حين قامت الأجهزة الأمنية باستهداف إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفر التعامل معها عن مقتل 5 عناصر إجرامية وإصابة ضابط وفرد شرطة، وضُبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة - وكذا ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية) ، وقد تم نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه.

وأكد المصدر، أن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.