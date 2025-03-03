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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل وإصابة 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات
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 وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، قيام بؤرة إجرامية تضم  (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها " مخدرات ، سرقة بالإكراه ، خطف أنثى ، سلاح نارى ، ضرب")، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للإتجار بها متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقتل أحدهم وإصابة إثنين، وضبط الأخرين وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "65 كيلو جرام حشيش ، 8 كيلو حشيش خام معد للتصنيع ، 2 كيلو جرام هيروين ، كمية لمخدر الشابو - 16 قطعة سلاح نارى متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 3 قارب صيد لترويج ونقل المواد المخدرة). 
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

تبادل إطلاق النيران بالبحيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية وزارة الداخلية لمخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة