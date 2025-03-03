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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتابع تنفيذ توصيات ورشة عمل "التنمية المحلية"

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام
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عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، اجتماعا باللجنة العلمية التي تم تشكيلها، لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة العمل التعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، بشأن عدد من الجوانب البيئية (التشجير، قش الأرز، المخلفات).

حضر الاجتماع : الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشؤون البية _مقرر اللجنة"، وباقي أعضاء اللجنة من مسؤولى الري، مديرية الزراعة والإدارات الزراعية والإرشاد الزراعي والبساتين بالمديرية ،رؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات المشاتل بالوحدات المحلية ، والبيئة والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الري من توفير الاحتياجات المائية ، وتحديد الأشجار الخاصة بالاستعاضة لتتناسب مع نوع المياه المستخدمة  في الري ، بجانب عرض موقف التشجير والأشجار بمركزي ببا والفشن ، علاوة على  مناقشة بعض الطلبات الخاصة بتنظيم عملية التشجير والتهذيب والتقليم ، ومتابعة أعمال  صيانة الأشجار  والمتابعة لاستمرار الاستدامة ،

أعمال التشجير السكرتير العام لبني سويف اللجنة العلمية بني سويف عمال التشجير مديرية الزراعة توفير الإحتياجات المائية