ترأس الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا هامًا، بحضور الدكتور محمود هيبة، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، ورؤساء وأعضاء وحدات قياس الجودة بالإدارات التعليمية.

"قبيصي" رؤية جديدة لتأهيل 350 مدرسة للاعتماد بالفيوم 2025

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية الجودة والاعتماد بالمدارس، مشيراً إلى أن الجودة تُعد من الركائز الأساسية في تحسين النظام التعليمي، حيث تسهم في ضمان تقديم تعليم متميز وفعال يواكب احتياجات الطلاب ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.



كما أشار وكيل الوزارة، إلى أن الاعتماد المدرسي هو معيار يؤكد أن المدرسة تعمل وفقًا لمعايير الجودة الدولية، وهو يؤهلها لتقديم تعليم ذي جودة عالية مع تحسين مستمر للأداء، كما يسهم الاعتماد في تحسين قدرة المدارس على تقديم خدمات تعليمية تتوافق مع معايير الجودة المعترف بها، مما ينعكس إيجابًا على نجاح الطلاب وتطورهم الأكاديمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات إدارة قياس الجودة لتأهيل المدارس للاعتماد، كما تم دراسة المعوقات التي تواجه وحدات قياس الجودة.

مدير تعليم الفيوم: ترشيح 50 مدرسة بكل إدارة تعليمية للتأهيل للاعتماد على مستوى المحافظة

وقد تضمن الإجتماع عدد من المحاور الهامة، وهي:

حصر 50 مدرسة في كل إدارة تعليمية للتأهيل للاعتماد لبعضها، ونشر ثقافة الجودة لبقية المدارس الأخرى.

تفعيل النظام الإلكتروني للجودة في المديرية والإدارات لضمان متابعة أكثر فاعلية.

تدريب فرق الجودة على توحيد النماذج والأدوات والإجراءات المستخدمة في القياس والتقييم.

البدء في تقديم تصور عن اعتماد الإدارات التعليمية بما يعزز من قدرة الإدارات التعليمية على العمل بمستوى أعلى.

تصميم استمارات متابعة للمديرية والإدارات تشمل كل مراحل الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة بشكل مستمر وفعّال.

تكريم المدارس الحاصلة على رخصة الاعتماد تقديرًا لإنجازاتها في مجال الجودة.

ترشيح 5 كوادر من خبراء الجودة بالإدارات التعليمية لتقديم الدعم والمشورة اللازمة لوحدات قياس الجودة.

كما أكد مدير إدارة الجودة بالمديرية على أن النظام الإلكتروني للجودة يهدف إلى متابعة ورصد الأداء التعليمي والإداري في المدارس بشكل دوري ودقيق، وتوحيد الإجراءات والمعايير لضمان استمرارية تحسين العمل، مشيراً إلى ضرورة التدريب المستمر لفرق الجودة والمشرفين في الإدارات التعليمية، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من عملية التحسين المستمر للجودة في المدارس على مستوى المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع؛ أكد دكتور قبيصي، على ضرورة نشر ثقافة الجودة بين جميع العاملين في المدارس وتوفير الدعم اللازم لتأهيل المدارس للاعتماد بشكل ميسر.

جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز وتفعيل منظومة الجودة في المدارس، لضمان تحسين مستوى التعليم في المحافظة وتحقيق التميز الأكاديمي والإداري في المدارس.

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