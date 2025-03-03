جروس يهدد الزمالك بشكوى في الفيفا

أخطر كريستيان جروس المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، مجلس إدارة القلعة البيضاء، ضرورة سداد مستحقاته المتأخرة، وتصفية الأمور ودياً قبل تقديمه شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ورفض جروس جدولة مستحقاته المتأخرة، وطالب بضرورة سدادها دفعة واحدة، بما فيها الشرط الجزائي، في أسرع وقت.

حيث لا يملك الزمالك خيارًا إلا سداد مستحقات جروس، لتجنب شكوى جديدة في الفيفا أو إيقاف قيد جديد، وزيادة المعاناة.

وغضب جروس من طريقة تعامل الزمالك الأخيرة، ورحيله رغم أنه لم يحصل على فرصة كاملة وبإمكانيات محدودة حقق نتائج جيدة، وطالب بضم صفقات لكن مجلس الإدارة لم يستجيب.