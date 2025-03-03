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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من شخصين، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، إلى جلسة 6 أبريل المقبل.

كشفت التحقيقات أن المتهمين، قاما بسرقة عامل يحمل جنسية أجنبية أثناء سيره في دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، حيث اعتدى أحدهما عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته بجرح سطحي في الذراع، واستوليا على مبلغ مالي كان بحوزته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالي المسروق والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها سالف الذكر.

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