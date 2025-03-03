ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صرف مستحقات فبراير للحكام والمراقبين

هاني أبو ريدة رئيس
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صرف المبالغ المستحقة للحكام عن شهر فبراير 2025 نظير إدارتهم للمباريات في الأقسام والمراحل المختلفة وهي: القسم الثاني ( أ وب) والقسم الثالث و الرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع.

كما اعتمد أيضاً صرف المبالغ المستحقة لمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات عن الشهر نفسه بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وكان الصرف قد تأخر يومين عما قرره مجلس الإدارة بضرورة صرف مستحقات الحكام أول كل شهر، وذلك لتزامن آخر أيام الشهر مع يوم الجمعة الذي شهد اقامة معظم المباريات في المسابقات المختلفة ورغبة الاتحاد في احتسابها ضمن الشهر نفسه.

مستحقات الحكام اتحاد الكرة هاني ابو ريدة حكام الدوري الممتاز صرف مستحقات الحكام