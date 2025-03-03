السيطرة على حريق داخل لوكيشن تصوير في الهرم

اندلع حريق داخل لوكيشن تصوير يحتوي على كمية من الأخشاب في منطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل لوكيشن تصوير في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وبالفحص، تبين اندلاع النيران في الأخشاب والمعدات داخل اللوكيشن، ونجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.