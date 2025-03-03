ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق داخل لوكيشن تصوير في الهرم

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اندلع حريق داخل لوكيشن تصوير يحتوي على كمية من الأخشاب في منطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل لوكيشن تصوير في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وبالفحص، تبين اندلاع النيران في الأخشاب والمعدات داخل اللوكيشن، ونجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أخشاب الحماية المدنية النيابة العامة امن الجيزة إندلاع النيران بمديرية أمن الجيزة كمية من الأخشاب قوات الحماية المدنية منطقة الهرم مديرية امن الجيزة