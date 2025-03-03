"النكش اشتغل".. بعد عرض أول حلقتين من برنامج رامز إيلون مصر.. ياسمين عبدالعزيز ترد بـ" الفشار".. وهنا الزاهد: "من لا أخلاق له.. لا قيمة له"

استضاف الفنان رامز جلال، في أولى حلقات برنامجه “رامز إيلون مصر” الفنان أحمد العوضي، وكان في ثاني حلقاته الفنان أحمد فهمي، وتصدرت هذه الحلقات محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت تساؤلات الجمهور أيضًا حيث ردت ياسمين عبدالعزيز بصورة ساخرة، وكان رد هنا الزاهد بحكمة.

تصدر اسم الفنان أحمد فهمي تريند موقع "إكس"، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث وجه رامز جلال سؤال حول من طلب الطلاق في الزيجة الأخيرة ليرد فهمى: "أنا والله"، ليعود رامز ويقول سنرسل كاميرا للطرف الآخر، مين فيكوا اللي طلب الطلاق ليرد أحمد فهمى مرة أخرى قائلًا: "أنا ياعم"، كما غازل فهمى الفنانة نوال الزغبي في نهاية الحلقة وقال: "دي البلوند الحقيقة.

هنا الزاهد تعلق على حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال

علقت الفنانة هنا الزاهد بشكل صريح على تصريحات طليقها أحمد فهمي بعد ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه النجم رامز جلال، حيث كتبت منشور عبر حسابها بموقع انستجرام:"من لا أخلاق له لا قيمة له".

ياسمين عبدالعزيز ترد بسخرية على حلقة أحمد العوضي في برنامج “رامز إيلون مصر”

تفاعل الجمهور بشكل كبير بعد ظهور الفنان أحمد العوضي في برنامج "رامز إيلون مصر"، وأثار تساؤلات محبيه بعد رفض العوضي الإجابة على سؤال الفنان رامز جلال والذي كان : "لسة بتحب ياسمين عبدالعزيز؟"، ليكتفي أحمد العوضي بعدم الرد.

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة ساخرة لـ باسم يوسف، وهو يتناول الفشار، واكتفت بعدم التعليق.

تعليق ياسمين عبدالعزيز على حلقة أحمد العوضي