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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس تنفيذي البحيرة يوافق على إطلاق أسماء الشهداء على بعض المدارس والمعاهد

تنفيذي البحيرة
تنفيذي البحيرة
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أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية تخليد ذكرى الشهداء من أبطالنا أبناء قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، ممن ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن وطنهم، مشيرة إلى أن تكريمهم واجب وطني ومجتمعي.

جاء ذلك خلال رئاستها للمجلس التنفيذي الذي تم عقده اليوم بالقاعة الكبرى بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داوود السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، وأعضاء المجلس التنفيذي.

ووافق المجلس التنفيذي على إطلاق أسماء 3 شهداء على 2 مدرسة ومعهد ازهري بالمحافظة وهم:

إطلاق اسم الشهيد جمعة رجب اسماعيل طلبة على المعهد الازهري الابتدائي بزاوية غزال بدمنهور.

اسم الشهيد مجدي عبد المنعم عبدالله حرحش على مدرسة كوم حمادة الثانوية بنات.

إطلاق اسم الشهيد سمير أحمد محمد الشيشينى على مدرسة عزبة عثمان على الجندي أغا بإيتاي البارود.

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